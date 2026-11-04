Perseguição policial: Seat Cupra León ''agarra'' Audi RS 6 Avant a 300 km/h

O condutor duma Audi RS 6 Avant de quarta geração aproveitou a escuridão duma noite de Outubro para libertar todo o poder motriz da carrinha numa via rápida francesa quase sem trânsito.

Único problema? Quando o velocímetro marcava 299 km/hora na estrada limitada a 130 km/hora, um Seat Cupra León da Gendarmerie Française decidiu mover-lhe uma perseguição a alta velocidade.

O infractor bem tentou despistar os perseguidores, mas os 300 cv debitados pelo desportivo espanhol mostraram-se bem mais ferozes do que os 600 cv da carrinha alemã.

Resultado final? A Audi RS 6 Avant foi de imediato apreendida e a carta de condução do "piloto" foi suspensa no local.

Texto: P.R.S.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?