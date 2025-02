Perseguição policial 'go-fast' à francesa destrói Alpine A110 S

A ocorrência foi a 4 de Janeiro mas só nesta segunda-feira se perceberam as consequências duma perseguição policial a dois traficantes de droga belgas capturados no norte de França, agora levados a julgamento.

Na portagem de Chamant, na auto-estrada A1 que liga Paris a Lille, uma patrulha da Gendarmerie Nationale deu ordem de paragem ao condutor duma Audi RS 4 Avant roubada, que optou antes pela fuga a alta velocidade.

Uma oportunidade para testar os 300 cv do Alpine A110 S passados às rodas traseiras, que até deverão ser superiores para a polícia gaulesa, ao mover-lhe a perseguição ao longo de 60 quilómetros.

Registado por radar a 217 km/hora, ao sentir o "bafo" do desportivo o condutor (e também por falta de combustível), fez uma travagem repentina e atravessou a auto-estrada para entrar numa área de descanso.

A "piloto" policial viu-se obrigado a fazer uma manobra evasiva mas não escapou ao abalroamento dum automobilista. Do acidente resultaram apenas ferimentos ligeiros mas o mesmo não se poderá dizer dos carros.

Capturados a pé por outra patrulha policial, foram julgados segunda-feira no tribunal de Compiègne, não apenas pela fuga ao estilo da saga Velocidade Furiosa, mas também pelos 28 quilos de cannabis que transportavam.

Cereja em cima do bolo foi a censura do procurador à condutorapolicial: "a senhora podia ter morrido!", com ela a confirmar que ficou "bloqueada e em estado de choque durante uma hora".

A escolha deste desportivo para equipar as forças policiais francesas, em substituição do anterior Renault Mégane RS, nunca foi pacífica devido aos muitos acidentes a envolvê-lo nas perseguições a alta velocidade.

O portal Caradisiac já contabilizou três Alpine A110 S acidentados em circunstâncias desconhecidas, com um deles a sair de estrada com direito a capotamento em Julho de 2022, como se percebe em fotografia.

Uma perseguição a alta velocidade numa auto-estrada francesa ensopada pela chuva em Besançon, em Novembro de 2023, também não correu bem à Gendarmerie Nationale.

Noutro sinistro a 23 de Dezembro de 2024, na auto-estrada A709 perto de Montpellier, morreram os dois ocupantes duma mota em fuga por excesso de velocidade, com um choque em cadeia com cinco feridos pelo meio.

Bernard Olivier, patrão da Alpine entre 2012 e 2018, já tinha alertado há três anos no antigo Twitter que para conduzir tais carros os gendarmes tinham de ter uma formação específica.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?