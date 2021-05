Perde controlo do Ferrari e salta fora da estrada

Ter a sorte de conduzir um super desportivo como o Ferrari 488 Pista não está ao alcance do comum dos mortais.

A única coisa que se pede é que o "piloto" saiba gerir os 720 cv debitados pelo V8 e controlar os movimentos do volante… o que não foi este o caso!

A situação aconteceu na última semana numa estrada holandesa, e ficou filmada para a posteridade pelo telemóvel de um automobilista.

Para impressionar os outros condutores fãs, o "piloto" dá uma violenta aceleração mas eis que o super desportivo perde a tracção e, em derrapagem, salta para fora da estrada.

Aparentemente, o bólide estava na posse do condutor há apenas um dia! Do acidente não resultou qualquer ferido, mas o mesmo não se pode dizer do Ferrari 488 Pista, que ficou num estado lastimável.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?