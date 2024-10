O Outono já está bem encaminhado mas, até à estação mais fria do ano, deverão haver suficientes dias de sol e calor para gozar de capota aberta o novo Mini Cooper Convertible.

Pena não ter chegado no Verão: Mini Cooper Cabrio abre encomendas

Proposto nas linhas C e S para os acabamentos Classic e Favoured, sem esquecer o John Cooper Works, o descapotável promete o prazer de condução go-kart que evidenciam os modelos da insígnia.

O visual elegante sublinha o seu carácter pujante nos detalhes bem definidos na grelha do radiador e nos faróis LED.

A capota eléctrica, que abre ou fecha em 18 segundos até aos 30 km/hora, pode ser em preto ou no opcional cinzento Union Jack em homenagem às raízes britânicas do modelo.

Proposto nos acabamentos Classic, Favoured e JCW, tem 12 cores à escolha para a carroçaria, sem esquecer as capas opcionais para os retrovisores laterais e jantes aerodinâmicas de 16 a 18 polegadas.

Minimalista quanto baste

A bordo, o Mini Cooper Convertible distingue-se pelo desenho minimalista, com o tabliê organizado em redor do volante desportivo, do ecrã central OLED de 9,5 polegadas, e da clássica barra de botões.

A experiência para o condutor foi melhorada com a introdução do novo sistema operativo MINI 9 para o controlo por toque ou por voz de todas as funções do carro.

O ambiente digital Mini Experience pode ser personalizado em sete modos segundo o estilo e o estado de espírito do condutor.

E, para reforçar os sistemas de apoio à condução, pode equipar o pacote opcional Driving Assistant Plus com assistência adaptativa à direcção e manutenção de faixa.

O novo Parking Assistant Professional identifica os espaços de estacionamento disponíveis e inicia manobras de forma automática, enquanto as câmaras Surround View asseguram a visibilidade em áreas mais apertadas.

JCW em destaque

Já com as encomendas abertas, o Mini Cooper Convertible C, com o bloco turbo de 1.5 litros (163 cv e 250 Nm), arranca nos 38.500 euros para o acabamento Classic.

O mesmo equipamento mas na variante S com o motor turbo de 2.0 litros, com 204 cv e 300 Nm, começa nos 42.850 euros.

Quanto à versão mais desportiva John Cooper Works, é proposto a partir de 45.182 euros na linha C, e de 49.481 euros na linha S.

