Como é que se celebram 20 anos sobre a estreia do Bugatti Veyron que redefiniu a categoria dos hiper carros, ao mesmo tempo que presta tributo a Ferdinand Karl Piëch, o homem que lançou o projecto?

Peça única: Bugatti F.K.P Hommage celebra 20 anos do Veyron

Nada mais, nada menos do que com o lançamento de um hiper desportivo inédito, que é também a segunda criação nascida do programa ultra-exclusivo Solitaire da construtora francesa.

Embora tome como base o chassis e a mecânica do Chiron, o F.K.P. Hommage segue o mesmo visual do Veyron numa moderna e subtil reinterpretação da dianteira e da traseira.

O mesmo acontece com o habitáculo, com o painel, o volante e a consola central a serem recriados numa evocação do primeiro hiper carro da Bugatti.

Sob o capô traseiro, onde as entradas de ar replicam o mesmo desenho que o Veyron comporta, está o bloco W16 quad-turbo de 8.0 litros na sua forma mais potente: 1.600 cv e 1.600 Nm passados às quatro rodas.

Nada foi dito sobre o preço deste exemplar único que irá estrear quarta-feira em Paris, no espaço Ultimate Supercar Garage do salão Rétromobile, mas não será uma surpresa se for pedido um valor em redor dos 10 milhões de euros.

