Passagem de Ano: coisas irritantes que não devemos fazer ao volante

Agora que o Natal já lá vai, todas as baterias apontam para a passagem de ano, alimentado pelo desejo de uma noite bem passada com a família ou com os amigos.

Há, por isso, cuidados especiais a ter na estrada para a entrada em 2020 não ficar manchada pelas piores razões. A raiva ao volante não será, por isso, um bom prenúncio de uma jornada automobilística que se quer de divertimento.

Perceba, então, quais são os cinco sinais na estrada que enraivecem qualquer condutor, e que devemos evitar para não termos surpresas ao volante.

