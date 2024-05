Parece anedota: Fiat Topolino ''preso'' por exibir bandeira italiana

A saga da Stellantis com o governo italiano está longe terminar: depois da Alfa Romeo ter sido "obrigada" a passar de Milano para Junior o nome do seu primeiro crossover eléctrico, agora é a Fiat a ter problemas.

Agora foram 134 Topolino a terem sido apreendidos na cidade portuária de Livorno na última semana por exibirem orgulhosamente a bandeira tricolor italiana nas portas.

Qual é o problema, perguntará o leitor? É que o quadriciclo eléctrico é fabricado não em Itália mas antes em Marrocos, enquanto o Milano (agora Junior) é montado numa fábrica polaca.

Mesmo tendo sido concebido e desenvolvido na sede da Fiat em Turim, a justificação é que viola as regras do made in Italy definidas pelo governo de extrema-direita do país.

Para que esses exemplares pudessem chegar às concessionárias locais da marca, a Stellantis concordou em retirar a bandeira da discórdia, mesmo que isso signifique "enganar" um pouco os futuros proprietários.

O mais interessante de todo este imbróglio é que, quando o Topolino foi apresentado há um ano, nenhum dos políticos que formam aquele executivo vacilou!

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?