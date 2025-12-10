Parceria confirmada: Renault vai construir novos ''eléctricos'' da Ford

A Renault vai fabricar dois veículos 100% eléctricos para a Ford tomando como base a plataforma Ampère do construtor francês.

A parceria confirmada esta terça-feira inclui também um possível acordo para o desenvolvimento conjunto de veículos comerciais ligeiros.

Projetados pela Ford, e desenvolvidos com o grupo Renault, os dois automóveis terão uma dinâmica de condução distinta, um autêntico ADN da marca americana, e uma experiência de utilizador intuitiva.

Ambas as propostas representam o primeiro passo duma nova e completa ofensiva de produtos Ford na Europa, esperando-se que o primeiro "eléctrico" chegue aos concessionários no princípio de 2028.

Mesmo sendo algo especulativo, não será uma surpresa que esta parceria possa significar o regresso às estradas europeias do Fiesta recentemente descontinuado mas agora alimentado a electrões.

Já o segundo modelo poderá configurar-se num SUV compacto com um porte semelhante ao do actual Renault 4 E-Tech Electric.

Além desta colaboração específica, a Ford e o grupo Renault assinaram ainda uma carta de intenções para colaborarem no desenvolvimento de viaturas comerciais ligeiras para o Velho Continente.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?