Parceria Chery/JLR: Freelander volta à estrada como marca própria

Terá sido uma das estreias mais celebradas no salão Auto China que decorre em Pequim: o Freelander está de volta à estrada mas agora como marca própria pela mão da chinesa Chery em parceria com a JLR britânica.

E o que apraz dizer é que o novo Freelander 8 impressiona de imediato pelo seu visual robusto, em linha com os SUV que fizeram a história da Land Rover.

Em termos estéticos, o off-roader electrificado toma como base o Concept 97 revelado há menos de duas semanas, o que significa que pouco ou nada tem a ver com o modelo original descontinuado em 2015.

Quase um autocarro…

Não há muitos dados técnicos a suportar o novo Freelander 8 mas os mais de cinco metros que deverá ter de comprimento quase fazem dele um "autocarro de campanha".

O visual é quadrado quanto baste, logo patente na grelha frontal fechada e na traseira vertical, curiosamente desnutrida da roda sobresselente que a segunda geração do original já tinha descartado.

Somam-se as ópticas à frente e atrás integradas na carroçaria, as barras proeminentes no tejadilho e os plásticos pretos a resguardar as áreas inferiores.

A bordo não irá faltar espaço, se se confirmar uma distância entre eixos superior a três metros. Projectado pela Land Rover, como já tinha acontecido com o exterior, o habitáculo deverá ter uma configuração semelhante ao protótipo.

Uma tela entre o tabliê e o pára-brisas estende-se a toda a largura do SUV, tendo ao centro um generoso ecrã multimédia apoiado numa interface digital desenvolvida pela Chery e alimentada por software de origem chinesa.

… em modo electrificado

O Freelander 8 será construído sobre a plataforma iMAX, compatível com soluções híbridas plug-in e com extensores de autonomia, com a versão 100% eléctrica a utilizar uma arquitectura de 800 volts para carregamentos até 350 kW.

Espera-se igualmente a inclusão de sistemas avançados de apoio ao condutor suportados pelo sistema ADS 5 da Huawei onde nem sequer falta um LiDAR.

Com o SUV a ter lançamento agendado na China para este Outono, para depois chegar à Europa previsivelmente no início do próximo ano, sendo ainda "secreto" com que tipo de motorizações.

Texto: P.R.S.

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