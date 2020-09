Parabéns! Nissan LEAF chega às 500 mil unidades produzidas

Depois de recentemente ter chegado à marca das 5 mil unidades vendidas em Portugal, o Nissan LEAF atingiu agora as 500 mil unidades produzidas em todo o mundo. O anúncio foi feito pela marca japonesa em jeito de celebração do Dia Internacional de Veículos Eléctricos.

Produzido na fábrica da Nissan em Sunderland, na Inglaterra, este exemplar do LEAF já foi vendido para o mercado norueguês. A sua proprietária, Maria Jansen, já tinha comprado outro Nissan LEAF em 2018.

Estamos muito entusiasmados por nos tornarmos agora os orgulhosos proprietários do 500 000º Nissan LEAF. Este novo automóvel satisfaz realmente as nossas necessidades com uma autonomia alargada e tecnologias melhoradas, disse Maria Jansen.

De acordo com a marca nipónica, desde 2010, a frota mundial de Nissan LEAF já percorreram 14,8 mil milhões de quilómetros, um número que ajudou a evitar mais de 2,4 mil milhões de quilos de emissões de CO2.