Ter um super desportivo nas mãos não significa que possa fazer o que muito bem lhe apetece na estrada.

O condutor do Porsche Boxter filmado em vídeo numa cidade da Roménia na semana passada depressa o percebeu ao parar no sinal vermelho… mas em cima da passadeira!

O peão que estava para atravessa a avenida não esteve com meias medidas. Abriu a porta do carro e passou por cima dos bancos perante o olhar estupefacto do condutor.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?