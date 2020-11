Para comprar este Porsche 911 Turbo S tem de comprar um… jacto privado!

A Porsche e o Grupo Embraer juntaram-se num projecto que promete unir o mundo do automobilismo ao da aviação. O resultado é um duo exclusivo e de estética muito semelhante, sendo que os clientes que comprem um dos dez jactos privados Embraer Phenom 300E também poderá levar para casa um Porsche 911 Turbo S com um visual idêntico.

Para comprar este Porsche 911 Turbo S tem de comprar um… avião privado!

O exterior do 911 Turbo S e do avião combina dois tons de cinza, divididos por uma faixa branca. A isto ainda se somam os vários cromados e os pequenos apontamentos em azul.

A Porsche criou ainda um logo especial que assinala esta colaboração. Pode ser encontrado no exterior deste 911 Turbo S e também no habitáculo, no apoio de cabeça dos bancos e na placa comemorativa que assinala a exclusividade deste modelo.

Cada cliente que comprar um destes Porsche terá ainda direito a um conjunto de malas Porsche Design, compostas por uma mala de piloto e por malas de fim-de-semana. A somar a isto, a Porsche Design oferece ainda um novo relógio Globetimer UTC de 1919 a cada cliente.

Quanto à mecânica, fica a cargo do motor a gasolina boxer de 3.8 litros que encontramos no Porsche 911 Turbo S convencional. Produz 650 cv de potência e 800 Nm de binário máximo, números que lhe permitem acelerar dos 0 aos 100 km/h em apenas 2,7 segundos e chegar aos 330 km/h de velocidade máxima.