Paixão pelo ténis: R5 E-Tech Eletric Roland-Garros abre reservas

Depois de vencer o título de Carro Europeu do Ano, o Renault 5 E-Tech Electric tornou-se ainda mais desejável num Roland-Garros muito especial onde só faltam as raquetes de ténis.

Do lado da mecânica nada muda, o que significa que equipa o motor de 110 kW (150 cv) e 245 Nm, combinado com a bateria de 52 kWh para autonomias até 410 quilómetros.

As reservas já estão abertas no nosso país para o compacto eléctrico que será uma das estrelas do torneio francês que irá arrancar a 25 de Maio em Paris.

Quatro cores à escolha

Parceira oficial do torneio de ténis Roland-Garros, não surpreende que a marca do losango destaque o Renault 5 E-Tech Electric numa série limitada que se destaca pela elegância desportiva.

O compacto urbano equipa uma série de especificidades próprias, como topo de gama que se assume, com a Cruz de Santo André bem destacada nas portas dianteiras a evocar a arquitectura do estádio.

Quatro cores exteriores estão disponíveis para esta variante – Blanc Nacré, Bleu Nocturne, Noir Étoilé e o exclusivo Gris Schiste Satin que virá mais tarde –, combinadas com o tejadilho em Noir Étoilé.

Qualquer uma destas tonalidades é realçada pelas jantes em liga leve Électro de 18 polegadas em preto com corte diamantado e pelo cubos em Gris Schiste Satin.

Exclusividade a bordo

A bordo, os estofos dos bancos em tecido totalmente reciclado destacam-se pela trama gráfica, inspirados que são no vestuário técnico do mundo do desporto, com os apoios laterais e do braço em tecido azul.

Os painéis das portas e o tabliê recebem o mesmo tratamento dos bancos mas é a faixa transversal em metal anodizado com o Roland-Garros Paris retro-iluminado a mostrar como é exclusivo este R5 E-Tech.

Há mais detalhes a reforçar essa ideia, como a ponta do selector de marchas inspirada no punho das raquetes de ténis, evidenciado obviamente o logótipo do torneio de ténis na extremidade.

O espaço de carregamento de telemóveis por indução é realçado pela cor de tijolo da terra batida dos courts de ténis, com o mesmo tom a destacar-se no contorno dos tapetes.

O remate final é dado pelas soleiras das portas em alumínio escovado com o logótipo Roland-Garros Paris emparelhado com o grafismo da Cruz de Santo André.

As encomendas para esta edição especial dedicada a um dos mais famosos torneios do planeta já estão abertas, com um preço de partida de 36.500 euros.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?