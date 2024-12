Há pouco mais de dois anos, no salão automóvel de Paris, a Renault "explicou" como recuperar o R5 Turbo numa exuberante reinterpretação restomod para celebrar os 50 anos do citadino.

Paixão pelo R5 E-Tech Electric? Então vai delirar com o R5 Turbo 3E!

Pois o sucesso conseguido pelo "convencional" R5 E-Tech Electric, desde a sua primeira aparição, foi de tal maneira que em boa hora a marca do losango decidiu passar à produção o protótipo R5 Turbo 3E.

E nada como apresentar o desportivo 100% electrificado, de forma inédita, no último dos quatros episódios de Anatomy of a Comeback que esta sexta-feira estreou na plataforma Prime Vídeo.

O documentário retrata a trajectória da construtora francesa a partir da grave crise que atravessou em 2020, ao ponto de ter-se vaticinado o seu próprio desaparecimento.

Decisivo para dar-lhe um novo vigor foi o plano estratégico Renaulution, devidamente explicado na mini-série com uma visão única dos segredos de fabrico e concepção dos seus novos modelos.

Em particular destaque está a evolução do Renault 5 E-Tech Electric, assim como o convite feito aos telespectadores para uma visita ao paddock da equipa Alpine na Fórmula 1.

Quase um super desportivo

E como se assume o futuro Renault 5 Turbo 3E de produção? Como uma "bomba" eléctrica com mais de 500 cv passados ao eixo traseiro, graças aos dois motores que equipam ambas as rodas

Num perfeito tributo aos lendários R5 Turbo e R5 Turbo 2 dos anos 80, as emoções ao volante estão mais do que asseguradas: os zero aos 100 km/hora irão cumprir-se em 3,5 segundos!

Os dados técnicos ficam-se por aqui, embora seja previsível a montagem duma bateria com suficiente capacidade para 400 quilómetros de autonomia, para um peso em vazio do desportivo nos 1.500 quilos.

A defini-lo está um visual muito agressivo, com as cores emblemáticas do R5 Turbo inscrito nos ralis do início da década de 80, apoiado numa super estrutura em fibra de carbono para a máxima leveza e rigidez.

A "visita" ao bólide tem o presidente do grupo Renault Luca de Meo como cicerone, acompanhado de Fabrice Cambolive e Gilles Vidal, respectivamente, director e responsável de design da marca.

Ainda sem data definida para o lançamento, espera-se uma produção limitada a 980 exemplares para o Renault 5 Turbo 3E, numa alusão ao ano em que o R5 Turbo foi lançado para o Mundial de ralis.

