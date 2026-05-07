Paixão pela aventura em família: Toyota bZ4X Touring já tem preços

Estão quase a abrir as encomendas nacionais para o novíssimo Toyota bZ4X Touring estreado há um ano com tracção dianteira ou integral.

O SUV eléctrico aponta decididamente ao uso familiar com um visual robusto que convida à aventura, sem esquecer o aumento significativo da capacidade da bagageira como familiar que é por natureza.

São mais 14 cm de comprimento do que o bZ4X original, para 4,83 metros de comprimento, que logo se reflectem no volume do porta-bagagens, agora com 669 litros para uns máximos 1.178 litros com os bancos traseiros rebatidos.

A capacidade de carga extravasa para as barras no tejadilho, capazes de suportar até 80 quilos de peso, sem esquecer a capacidade de reboque até 1.500 quilos, que baixa para 750 quilos na versão com eixo motriz dianteiro.

Larga potência

Embora construído sobre a mesma plataforma do bZ4X "convencional", as motorizações são diferenciadas: o tracção dianteira equipa um propulsor de 165 kW (224 cv), e o tracção integral assume dois motores para uns globais 280 kW (381 cv).

Nem as mais de duas toneladas que pesa impedem prestações entusiasmantes, como explicam os 7,3 segundos dos zero aos 100 km/hora para o primeiro exemplo, comprimidos a uns acelerados 4,5 segundos para o segundo caso.

A condução em lama e neve, entre outras condições desafiantes com a versão com tração total é apoiada pelos sistemas X-Mode e Grip Control.

Igual em ambos é a bateria NMC de 74,7 kWh para uma autonomia em redor dos 591 quilómetros para a versão menos potente, baixando para os 480 quilómetros no topo de gama se equipado com jantes de 20 polegadas.

A s recargas de dez a 80% fazem-se em menos de 30 minutos a 150 kW DC, graças ao pré-condicionamento automático do acumulador (ou manualmente no Toyota SmartConnect+) ao definir um ponto de carregamento como destino na navegação.

Dependendo da versão, o bZ4X Touring equipa carregadores de bordo de 11 ou 22 kW AC, demorando o recarregamento de dez a 100% cerca de sete horas ou 3h30, respectivamente.

Interior replicado

É reconhecível a postura off-road do SUV, como se percebe nos pára-choques combinados com placas de protecção, e nos arcos das rodas alargados para acolher jantes em liga leve de 18 ou 20 polegadas.

Replicado foi o desenho do habitáculo do bZ4X, definido pelo ecrã de infoentretenimento de 14 polegadas com botões para as funções mais comuns, e com o tejadilho panorâmico na versão Lounge a dar maior sensação de espaço.

A facilitar a condução estão as patilhas no volante para regular em quatro níveis a recuperação de energia nas desacelerações e travagens.

Visão total

Monitores multiterreno e de visão panorâmica, de série no acabamento Lounge, são indispensáveis para o condutor avaliar as condições "fora de estrada", com quatro câmaras a mostrarem toda a área circundante.

Activado o X-Mode, é apresentada uma imagem contínua sob o veículo, assim como as vistas laterais duplas, sendo exibidos dados sobre o ângulo de inclinação e rolamento do "eléctrico".

E depois é o conjunto abrangente de assistência à condução integrados no Toyota T-Mate, incluindo um pacote Safety Sense mais alargado para uma condução segura em todos os cenários.

Com as encomendas a abrirem neste mês de Maio, o Toyota bZ4X Touring no acabamento Premium com tracção dianteira arranca nos 52.200 euros, enquanto o acabamento Lounge no tracção integral começa nos 59.900 euros.

Texto: P.R.S.

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