'Paint to Sample': mais de 160 cores para Porsche 911 e 718

Mais 160 cores foram adicionadas aos programas de pintura Paint to Sample e Paint to Sample Plus da Porsche para cada um colorir o desportivo a seu gosto.

Claro que tudo depende do modelo em causa mas, por exemplo, mais de 100 cores são oferecidas para os Porsche 911 e 718.

Já os Panamera, Macan e Cayenne têm acesso a mais de 50 opções de pintura, enquanto o Taycan tem 65 cores disponíveis.

Um novo banco de mistura de cores foi colocado online na fábrica da Porsche em Zuffenhausen no início deste ano, permitindo a expansão do programa Paint to Sample.

Essas mudanças permitiram à marca germânica aumentar a capacidade de pintura diária de cinco para 20 Porsche 911, por exemplo.

O processo é simples: o cliente entrega uma amostra da cor desejada ao centro da Porsche, para se perceber se ela é viável.

Cada solicitação pode ter vários meses de espera, dependendo do trabalho envolvido, e os preços de cada pintura variam tendo em conta o modelo.

O Paint to Sample para a maioria dos Porsche 718 e 911 Turbo custa 8.806 euros, mas para o 718 GT e 911 Turbo, Turbo S e GT, já vão para os 9.877 euros, isto na Alemanha.

O Paint to Sample Plus sobe para os 17.612 euros para a maioria dos modelos 911 e 718, e 19.754 euros para os modelos 718 GT e 911 Turbo, Turbo S e GT.

