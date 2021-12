Pai Natal troca trenó por Lancia Stratos

O trenó puxado pelas renas tem o seu encanto na quadra natalícia mas o que faria o Pai Natal se lhe dessem um desportivo para distribuir as prendas?

A Girardo & Co. fez a experiência com um Lancia Stratos e o resultado não poderia ser mais desastroso. A concessionária especializada em "clássicos" desportivos e de luxo criou um novo vídeo para esta época do ano repleto de derrapagens

Ao volante, o Pai Natal depressa esquece os cuidados que deve ter na sua missão e os presentes… bom, alguém terá de ir apanhá-los!

