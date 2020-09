Pai deixa filho de três anos conduzir automóvel

Não é a primeira vez que a Guardia Civil espanhola publica no Twitter situações perigosas ao volante protagonizadas por automobilistas mais temerários.

Um dos exemplos mais recentes passou-se no final de agosto, numa estrada dos arredores da cidade de Segovia, com um condutor que se filmou a si próprio com o filho de três anos sentado ao colo a "guiar" o automóvel.

O ás do volante conduz sem o cinto de segurança colocado e, obviamente, a criança também não estava com o sistema de retenção adequado para ele.

Os 15 minutos de fama que o condutor espanhol procurou nas redes sociais podem sair-lhe caro.

As forças da ordem procuram agora identificá-lo para lhe passar uma multa que o faça pensar duas vezes quando a ideia lhe passar pelo novo pela cabeça.

