Pagani Huayra R: ouça o ''canto'' do V12 a acelerar

Farto do silêncio dos motores eléctricos dos super carros com acelerações do outro mundo?

Pois esse drama é "corrigido" pelo barulho inconfundível do V12 atmosférico de 6.0 litros do Pagani Huayra R a acelerar numa estrada da Croácia.

A OV Media publicou no Instagram o super carro a debitar ruidosamente os 850 cv às 9.000 rotações por minuto, passados às rodas traseiras por uma caixa sequencial de seis velocidades.

E que barulho o motor emana, ao ponto de recordar as emoções de um "clássico" da Fórmula 1.

O Huayra R é reconhecido pela sua dinâmica, a que não é o alheio o facto de pesar apenas 1.050 quilos.

Baixo não é preço já que cada uma das 30 unidades previstas custa qualquer coisa como 2,6 milhões de euros, antes das personalizações a gosto de cada proprietário.

