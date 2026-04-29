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Pacote Performance dá mais génio aos Alfa Romeo Stelvio e Giulia

14:25 - 29-04-2026
 
 
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Nada como fazer o Giulia e o Stelvio ainda mais apetecíveis com o novo pacote Performance que a Alfa Romeo concebeu para realçar o ADN desportivo de ambos os modelos na estética, tecnologia e dinâmica de condução.

O habitáculo ganha um interior mais requintado, como explicam os bancos forrados em pele preta com pespontos vermelhos, cor também presente no tabliê, painéis das portas e apoio de braço, combinados com detalhes em fibra de carbono.

Poderá contar-se ainda com um sistema áudio premium desenvolvido pela Harman Kardon, tendo como elemento fulcral um amplificador Classe D de 12 canais e 900 watts de potência sonora.

Outro elemento distintivo do pacote Performance é o controlo dinâmico sináptico da suspensão para oferecer o equilíbrio perfeito entre conforto, precisão da direção e segurança.

Amortecimento total

O sistema ajusta em tempo real a resposta dos amortecedores com válvulas electro-hidráulicas específicas que nivelam o fluxo de óleo, para variar a força de amortecimento segundo a estrada, estilo de condução e tensões detectadas pelos sensores de bordo.

O objectivo é claro: manter o controlo constante dos movimentos do desportivos carro, reduzindo as vibrações e garantindo a estabilidade e precisão sem comprometer o conforto a bordo.

O Synaptic Dynamic Control está em constante "comunicação" com o selector Alfa DNA para adaptar o desempenho aos diferentes modos de condução.

Tudo é coordenado pelo controlo dinâmico do chassis, que supervisiona o processamento dos dados dos sensores de aceleração e de rotação a cada instante.

Desta forma são harmonizados as acções dos sistemas de estabilidade, suspensão adaptativa e sistema de travagem, para um desempenho previsível e fiável.

Texto: P.R.S.

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Alfa RomeoAlfa Romeo GiuliaAlfa Romeo Stelvio
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