Pacote Good-Night converte Volkswagen ID. Buzz numa ''campista''

A Volkswagen ID. Buzz assumiu desde o primeiro momento o visual perfeito para continuar o legado da icónica "pão de forma" transformada em carrinha de campismo.

Infelizmente, o limite de peso, entre outros pormenores, impediu o monovolume eléctrico de agrupar todos os equipamentos necessários incluídos em outros modelos da Volkswagen apontados ao lazer.

Pois o novo pacote opcional Good-Night promete "corrigir" parte desse dilema, e fazer da ID. Buzz uma verdadeira "campista" ainda a tempo de gozar este Verão ao ar livre.

O conjunto inclui uma base para a cama, um colchão dobrável com 2 metros de comprimento por 1,20 de largura, cortinas escuras para as janelas traseiras e grelhas de ventilação para as dianteiras, uma mesa pequena e duas cadeiras.

Sem frio a bordo

A tecnologia embarcada está exemplificada no sistema Overnight para manter automaticamente a temperatura do habitáculo até 48 horas, seja no Verão ou no Inverno, ao mesmo tempo que minimiza o consumo desnecessário de energia.

Novidade é a possibilidade de ligar aparelhos eléctricos ou electrónicos externos à bateria graças à função Vehicle-to-Load (V2L), garantindo uma potência contínua até 2.000 watts.

A ideia de transformar a ID. Buzz numa carrinha de campismo não é propriamente inédita – vários preparadores já tinham idealizado conversões semelhantes para este modelo – mas o Good-Night é o primeiro pacote oficial da Volkswagen.

Não inclui cozinha, frigorífico ou mesmo espaços mais elaborados para guardar pequenos objetos, é certo, concentrada que esta solução está para conseguir uma acomodação para pernoitar com um mínimo de conforto.

Adaptado para as variantes com chassis-padrão e chassis longo, pelos 2.600 euros que este opcional custa na Alemanha não se pode pedir muito mais; falta saber quando chegará ao nosso país.

Texto: P.R.S.

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