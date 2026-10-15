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Pacote Alasia exalta cultura mediterrânica no Land Rover Defender

16:51 - 15-10-2026
 
 
Pacote Alasia exalta cultura mediterrânica no Land Rover DefenderPacote Alasia exalta cultura mediterrânica no Land Rover Defender
Pacote Alasia exalta cultura mediterrânica no Land Rover DefenderPacote Alasia exalta cultura mediterrânica no Land Rover Defender

O Land Rover Defender não pára de receber personalizações inéditas para o distinguirem na estrada e fora dela de maneira absoluta.

O pacote opcional Alasia é o exemplo mais recente, ao inspirar-se na cultura mediterrânica para propor detalhes em Cyprus Copper na carroçaria que simbolizam força, resistência e distinção.

O acabamento em cobre é aplicado aso anagramas Defender, assim como na barra da grelha dianteira, nas saídas de ar laterais e nos pontos de reboque traseiros.

Embora disponível para toda a gama, o pacote Alasia foca-se principalmente no Defender 90, podendo ser complementado pelo kit opcional de remoção da roda suplente.

A solução transforma o SUV num off-roader compacto para expedições já que, sem a roda de substituição, é capaz de adaptar-se a espaços mais reduzidos sem comprometer as suas capacidades fora do asfalto.

O Defender 90 assume ainda uma solução que alarga a habitabilidade a bordo para seis ocupantes com a montagem dum banco central dianteiro como equipamento opcional.

O rebatimento 40:20:40 dos bancos da segunda fila permitem equilibrar o espaço para passageiros e carga numa questão de segundos, com a bagageira a poder chegar aos 1.500 litros de capacidade.

A Land Rover não divulgou oficialmente o preço do novo pacote de personalização para o nosso país, o mesmo acontecendo com o kit para remover a roda sobresselente.

Texto: P.R.S.

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