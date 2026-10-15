Pacote Alasia exalta cultura mediterrânica no Land Rover Defender

O Land Rover Defender não pára de receber personalizações inéditas para o distinguirem na estrada e fora dela de maneira absoluta.

O pacote opcional Alasia é o exemplo mais recente, ao inspirar-se na cultura mediterrânica para propor detalhes em Cyprus Copper na carroçaria que simbolizam força, resistência e distinção.

O acabamento em cobre é aplicado aso anagramas Defender, assim como na barra da grelha dianteira, nas saídas de ar laterais e nos pontos de reboque traseiros.

Embora disponível para toda a gama, o pacote Alasia foca-se principalmente no Defender 90, podendo ser complementado pelo kit opcional de remoção da roda suplente.

A solução transforma o SUV num off-roader compacto para expedições já que, sem a roda de substituição, é capaz de adaptar-se a espaços mais reduzidos sem comprometer as suas capacidades fora do asfalto.

O Defender 90 assume ainda uma solução que alarga a habitabilidade a bordo para seis ocupantes com a montagem dum banco central dianteiro como equipamento opcional.

O rebatimento 40:20:40 dos bancos da segunda fila permitem equilibrar o espaço para passageiros e carga numa questão de segundos, com a bagageira a poder chegar aos 1.500 litros de capacidade.

A Land Rover não divulgou oficialmente o preço do novo pacote de personalização para o nosso país, o mesmo acontecendo com o kit para remover a roda sobresselente.

Texto: P.R.S.

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