Sempre que um super desportivo cai nas mãos dos técnicos da Mansory, pode esperar-se um tratamento fora do comum que deixará poucos indiferentes.

P9LM Evo 900: Porsche 911 Turbo S é a nova ''vítima'' da Mansory

O Porsche 911 Turbo S foi a "presa" mais recente da preparadora alemã, e se já antes era um espanto ao olhar, o resultado final é verdadeiramente delirante.

Agora baptizado como Mansory P9LM Evo 900, recebe um kit de carroçaria impregnada em fibra de carbono forjada e com uma pintura bicolor bem vistosa.

Exterior insano

Não é só esse pormenor a distinguir o bólide: a frente ganha um pára-choques redesenhado para acolher entradas de ar e asas laterais alargadas.

A somar ao melhor fluxo de ar para os radiadores de alto desempenho montados atrás das entradas, a força descendente à frente também foi reforçada.

O capô dianteiro, as saídas de ar e as extensões da carroçaria em fibra de carbono exposta completam a aparência imponente do P9LM Evo 900.

O novo difusor, decorado com três ponteiras de escape inéditas ao centro, e a asa traseira retráctil não deixam de impressionar os mais distraídos.

A dar o tom de alto desempenho estão as jantes forjadas ultra-leves para calçar pneus 255/35 ZR21 à frente e 335/25 ZR22 atrás.



Interior nada discreto

O "toque" Mansory prossegue a bordo, com o volante revestido em pele e fibra de carbono.

A pele acolchoada a forrar os bancos e os painéis estende-se até ao piso do habitáculo, sendo dada a opção de escolher a cor e as costuras decorativas.

As aplicações em fibra carbono, preferencialmente usadas onde a pele não é ou não deveria ser usada, acentuam os detalhes até à extravagância extrema.

Tapetes, cintos de segurança e inúmeros logótipos assinados pelos designers da Mansory completam o refinamento a bordo.

Características técnicas, como o aquecimento e a ventilação dos bancos, não sofreram qualquer alteração.

Potência, sempre mais potência

Se a estética por fora e por dentro já impressiona, o coração palpita ainda mais rápido quando é ligada a ignição do bloco boxer biturbo de 3.8 litros.

Os 650 cv e 800 Nm originais do Porsche 911 Turbo S foram elevados a uns sublimes 900 cv e 1.050 Nm.

Elementos como os turbocompressores, que são agora maiores, sofreram revisões subtis mas muito eficazes para conseguir aqueles números.



O resultado? Se o modelo original cumpria os zero a 100 km/hora em 2,7 segundos, estas alterações vieram roubar duas décimas de segundo. E a velocidade máxima, que antes era de 330 km/hora, passou a bater nos 340 km/hora.

Sem preços definidos para este Mansory P9LM Evo 900, a exclusividade está mais do que assegurada: apenas serão produzidos dez exemplares.

E a preparadora germânica já alertou que a versão descapotável do Porsche 911 Turbo S também irá receber um tratamento radical.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?