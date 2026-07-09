O Mini da "era moderna" cumpre este ano as bodas de prata e nada melhor do que festeja a data num vistoso Cooper Oxford Edition com a bandeira do Reino Unido a atravessar a "chapa" de ponta a ponta.

Oxford Edition celebra 25 anos do Mini da ''era moderna''

Proposto nas versões térmicas Cooper C de 156 cv e Cooper S de 204 cv de três portas, esta série celebra também a fábrica de Oxford de onde saiu o primeiro exemplar em 1959, para depois voltar em 2001 quando a marca foi adquirida pelo grupo BMW.

Personalizado segundo a mesma filosofia estética em que assentou o recente Mini Paul Smith Edition, o hatchback é proposto em Chili Red, Indigo Sunset Blue e Blazing Blue, com os retrovisores laterais em branco a homenagearem o Mini clássico.

Jantes Slide Spoke de 18 polegadas pintadas em dois tons, com calotas centrais e tampas das válvulas exclusivas, completam o visual externo.

Espírito britânico

A vida a bordo é decorada com uma bandeira britânica em relevo no terceiro raio do volante, com os tapetes a fazerem uma referência directa à herança da marca nas competições automóveis.

E, sempre que as portas são abertas, saltam de imediato à vista as soleiras personalizadas a relembrarem os 25 anos do Mini contemporâneo.

A acompanhar o Cooper Oxford Edition está uma linha própria de produtos que inclui um saco de viagem, t-shirts unissexo, bonés, sem esquecer o característico guarda-chuva da Mini para os típicos dias chuvosos nas ilhas britânicas.

Os preços nacionais das duas versões ainda não foram avançados, nem a data em que as encomendas irão abrir, mas tudo aponta para que aconteça ainda neste Verão.

Texto: P.R.S.

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