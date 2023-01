Orgulho: Carlos Sainz Jr. exibe Ferrari personalizado

Já está bem guardado na garagem o primeiro Ferrari de estrada de Carlos Sainz Jr: nada mais do que um dos 999 exemplares do 812 Competizione.

Bem, é certo que o piloto de Fórmula 1 da cavallino rampante já o tinha desde o Natal mas só agora revelou os detalhes num vídeo oficial.

A personalização que ele coordenou com o programa Tailor Made da Ferrari vem realçar a beleza deste super desportivo.

Afinal, são 830 cv e 692 Nm extraídos do bloco V12 atmosférico, alinhado com uma caixa automática sequencial de sete relações.

As prestações são invejáveis: 340 km/hora de velocidade de ponta e um "disparo" de 2,9 segundos para chegar aos 100 km/hora.

Sainz pediu o Ferrari 812 Competizione em cinzento escuro fosco com jantes pintadas em preto e o interior no mesmo tom.

As pinças de travão estão pintadas a vermelho e, nas laterais da "chapa" está o logótipo da insígnia em evidente destaque.

Nas soleiras das portas está gravada a alcunha Smooth Operator por que o piloto é conhecido, e os tapetes têm o número 55 com que corre na Fórmula 1.

Avaliado em mais de 550 mil euros, o super desportivo vai fazer companhia aos McLaren 720S e 600 LT que comprou quando corria pela equipa de Woking.

E, sem vergonha, ficará ao lado do Volkswagen Golf GTI com que Carlos Sainz Jr. fez as primeiras viagens quando tirou a carta de condução.

