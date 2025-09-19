Operadora NOS testa condução autónoma em Aveiro

É mais um exemplo prático dos caminhos que a condução autónoma está a tomar: agora é vez da NOS testar essa solução, apoiada no mobile edge computing (MEC) que o consórcio Route 25 integra.

Esta semana, aconteceu em Aveiro a primeira demonstração, com um veículo autónomo a receber um sinal duma câmara ligada através da rede 5G da operadora, avisando-o de que iria encontrar um obstáculo no percurso pré-definido.

O sistema de condução autónoma recebeu a informação a partir do software alojado em MEC e parou a marcha, só a retomando após verificar que não havia qualquer risco.

Testado foi igualmente as capacidades do MEC, concebido para permitir um processamento de dados mais próximo do local onde são gerados e um tempo de resposta instantâneo, considerado essencial para a condução autónoma.

O Route 25 liderado pela Capegemini, e onde a NOS se insere, é um projecto pioneiro que junta entidades públicas, privadas e académicas.

O seu objectivo passa por transformar a mobilidade no espaço urbano através da integração de sistemas inteligentes, redes 5G privadas e veículos autónomos.

