Operação Todos os Santos: GNR em força na estrada até domingo

A Guarda Nacional Republicana (GNR) vai intensificar a partir desta sexta-feira, e até domingo, o patrulhamento e a fiscalização nas estradas com maior tráfego do continente no âmbito da operação Todos os Santos 2026.

A operação visa reduzir a sinistralidade, garantir a fluidez do trânsito e apoiar todos os utentes das vias, quando se assinala o dia de Todos os Santos, que tradicionalmente leva as pessoas a visitar os cemitérios.

No âmbito da operação, a GNR irá desenvolver uma acção coordenada de policiamento geral, combate à criminalidade, patrulhamento e fiscalização rodoviária, com vista a assegurar que as deslocações decorram em segurança, e a contribuir para a redução dos índices de sinistralidade rodoviária".

A GNR refere em comunicado que, durante o período da operação, está prevista uma grande intensidade de tráfego rodoviário, razão pela qual recomenda aos automobilistas uma condução prudente.

A força de autoridade apela aos condutores o cumprimento das regras de trânsito, especialmente no que respeita às manobras de ultrapassagem, mudança de direção, inversão do sentido de marcha, cedência de passagem e distância de segurança.

Aconselha também a utilização correcta do cinto de segurança e dos sistemas de retenção para crianças, adequar a velocidade ao tipo de estrada e às condições de circulação, a não utilização do telemóvel durante a condução, e a não ingestão de bebidas alcoólicas nem o consumo de substâncias psicotrópicas antes ou durante a condução.

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