Operação 'Todos os Santos 2025': GNR reforça presença nas estradas

Em fim de semana repleto de chuva, a GNR vai intensificar a partir desta sexta-feira, e até domingo ,o patrulhamento e a fiscalização nas estradas com maior tráfego do continente no âmbito da operação Todos os Santos 2025.

A operação visa reduzir a sinistralidade, garantir a fluidez do trânsito e apoiar todos os utentes das vias, quando se assinalam os dias de Todos os Santos e dos Fiéis Defuntos.

A GNR refere que, durante o período da operação, está prevista uma grande intensidade de tráfego rodoviário e, por isso, recomenda aos automobilistas uma condução prudente.

É apelado aos condutores o cumprimento das regras de trânsito, especialmente nas manobras de ultrapassagem, mudança de direcção, inversão do sentido de marcha, cedência de passagem e distância de segurança.

Recomenda igualmente o uso correcto do cinto de segurança e dos sistemas de retenção para crianças, e a não utilização dos telemóveis durante a condução.

Face ao tempo chuvoso que se deverá fazer sentir, deverá adequar-se a velocidade ao tipo de estradas e às condições de circulação, e não ingerir bebidas alcoólicas nem consumir substâncias psicotrópicas.

