Operação Páscoa: três mortos e 22 feridos graves na estrada

Três pessoas morreram e 22 ficaram gravemente feridas em acidentes registados nas estradas portuguesas entre quinta-feira e domingo pela GNR.

A autoridade policial deteve mais de 180 condutores por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue considerada crime.

A GNR diz que registou 676 acidentes rodoviários e fiscalizou 18.022 condutores no comunicado divulgado esta segunda-feira. Os dados, contudo, são ainda provisórios já que a operação Páscoa 2022 só termina esta segunda-feira à noite.

Do total de condutores fiscalizados, 310 conduziam com excesso de álcool e, destes, 186 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l.

Foram ainda detidas 89 pessoas por conduzirem sem habilitação legal.

Das 3.873 contra-ordenações rodoviárias detectadas, 2.371 foram por excesso de velocidade.

Já 300 deveu-se a falta de inspeção periódica obrigatória, 78 por anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização, e 96 por uso indevido do telemóvel durante a condução.

Foram ainda registadas 179 contra-ordenações por falta ou incorrecta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças, e 125 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

Os acidentes com vítimas mortais ocorreram nos concelhos de Braga (quinta-feira), Vila Real (sexta-feira) e Monforte (sábado)

