Operação Páscoa da GNR: dois mortos e dez feridos graves em 827 acidentes

Dois mortos e dez feridos graves em 827 acidente registados pela GNR é o balanço provisório da Operação Páscoa 2024 que terminou esta segunda-feira.

Em comunicado, a força da autoridade indica ainda o registo de 240 feridos ligeiros entre as 00h00 de quinta-feira e as 23h59 de domingo.

Dos 22.263 condutores fiscalizados, 303 conduziam com excesso de álcool, tendo sido 165 detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l.

Foram ainda detidas 56 pessoas por conduzirem sem habilitação legal, segundo a GNR.

A força militarizada detectou 2.913 contra-ordenações rodoviárias, sendo 642 por excesso de velocidade e 455 por falta de inspecção periódica obrigatória.

Daquele total, 153 foram também por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório e 76 por anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização.

Nas acções realizadas foram ainda detectados 69 condutores por uso indevido do telemóvel durante a condução e 85 casos de falta ou incorrecta utilização do cinto de segurança e/ou cadeirinhas para crianças.

O período de fiscalização de maior esforço de patrulhamento rodoviário pela GNR prolonga-se até final desta segunda-feira.

