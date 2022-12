Operação Natal e Ano Novo: GNR intensifica patrulhas até 2 de Janeiro

A Guarda Nacional Republicana (GNR) tem a decorrer a operação Natal e Ano Novo 2022 até 2 de Janeiro.

Os patrulhamentos irão centrar-se na prevenção da sinistralidade rodoviária e no combate à criminalidade, como furtos em residências e comércio.

A GNR irá intensificar o policiamento nas zonas de maior tráfego rodoviário nas deslocações para as festividades.

Adoptará também "mecanismos de prevenção e sensibilização da população, para evitar a ocorrência de furtos no interior de residências e estabelecimentos durante este período em que as pessoas se ausentam das suas casas".

Quanto ao patrulhamento das estradas, a GNR divide a operação em "dois períodos de esforço", como explica em comunicado divulgado pela agência Lusa.

O primeiro, corresponde ao Natal, entre 22 e 26 de Dezembro, e o segundo, corresponde ao Ano Novo, entre 29 de Dezembro e 2 de Janeiro.

É apelado aos condutores para planearem a viagem, fazerem pausas para descanso, evitarem manobras perigosas, e adequarem a velocidade às condições meteorológicas, às condições da estrada e ao tráfego.

"A GNR estará particularmente atenta aos comportamentos de risco dos condutores", como excesso de velocidade, manobras perigosas, correcta sinalização e execução de manobras de ultrapassagem, mudança de direcção e cedência de passagem".

A utilização indevida do telemóvel, a circulação correcta na via mais à direita em auto-estradas e vias rápidas, bem como a incorrecta ou não utilização do cinto de segurança e/ou sistemas de retenção para crianças também estarão sob vigilância.

