Depois de assegurar até 2026 a produção do híbrido Revuelto, face ao número de encomendas, a Lamborghini volta a surpreender com nova obra de arte.

Opera Unica: uma nova loucura para o Lamborghini Huracán Sterrato

Chama-se Opera Unica o Huracán Sterrato que celebra os 60 anos da insígnia italiana e as cores que decoram os seus modelos mais icónicos.

Este exemplar único está pintado num azul exclusivo com efeito de cristal, a replicar os tons azulados do céu e do mar que envolver a ilha de Sardenha.

Pintura a três mãos

Desenvolvido pela divisão Ad Personam da Lamborghini, o processo de pintura é feito em três demãos, para criar o efeito cristalino de um líquido congelado.

O Blu Amnis é usado como primeira cor de tinta sólida, para depois ser "gravado" com a segunda tinta em Blu Grifo.

O processo termina com a aplicação da terceira cor Blu Fedra, num processo que levou mais de 370 horas a concluir.

O acabamento do Opera Unica é feito com traços em preto fosco no tejadilho, soleiras e molduras dos faróis, assim como nos divisores e guarda-lamas.

As protecções dos arcos das rodas também são pintadas em preto fosco para realçar as jantes Morus de 19 polegadas pintadas no mesmo tom.

Exclusividade a bordo

O interior segue as mesmas premissas de exclusividade, com a fibra de carbono exposta a dar uma ênfase ainda mais desportiva a bordo.



Os bancos desportivos, os painéis das portas e a consola central são revestidos em pele Blu Delphinus.

O painel de instrumentos é envolvido em Alcantara especialmente tingida na mesma cor azulada, com o volante a combinar os dois materiais.

O tom mais claro da pele Celeste Phoebe é usado em painéis complementares, tubulações e bordados, incluindo o logótipo da Lamborghini.

A moldura do botão de ignição na consola central é finalizada com o mesmo efeito cristalino da pintura externa.

A terra é o seu lar

Não há qualquer alteração no clássico V10 atmosférico de 5.2 litros que equipa este offroader.

Os seus 610 cv e 560 Nm são passados às quatro rodas através de uma caixa automática de sete relações, com o eixo traseiro a ter diferencial autoblocante.



Sendo concebido para rolar fora do alcatrão, a velocidade máxima está limitada aos 260 km/hora.

Mesmo assim, para bater nos 100 km/hora, bastam-lhe apenas 3,4 segundos, ficando-se pelos 9,8 segundos para chegar aos 200 km/hora.

A distinguir este exemplar único está uma placa especial que o identifica como um dos 1.499 exemplares a que a produção do Huracán Sterrato está limitada.

Outra placa com os dizeres Opera Unica Porto Cervo 2023 celebra a estreia do modelo no jantar dos 60 anos da Lamborghini naquela estância turística.

