Opel renova Zafira e Combo com mais autonomia; Movano Electric já disponível

Há novos furgões da Opel a chegarem ao mercado nacional já com preços definidos, e devidamente acompanhados pelas versões de turismo.

A primeira aposta acontece com a renovada Combo Electric, carrinha com propósitos de monovolume para transportar cinco pessoas na variante padrão com 4,41 metros, ou sete na versão XL com 4,76 metros.

Face à Combo-e Life de que evolui, a principal diferença à vista está no painel frontal Vizor e nos faróis adaptativos Intelli-Lux LED, sem ignorar os pára-choques segundo a actual linguagem estilística da marca.

Também não há alterações no tamanho da bagageira, com a versão curta a oferecer 597 litros de carga e a longa a chegar aos 4.000 litros, com todos os bancos rebatidos menos o do condutor, como é óbvio.

Apontada às famílias

A bordo, pode-se contar com um sistema de infoentretenimento intuitivo no ecrã de dez polegadas com ligação sem fios ao telemóvel e, opcionalmente, com a instrumentação com a mesma diagonal.

E, a apoiar o condutor estão até 18 assistentes, incluindo a velocidade de cruzeiro adaptativa com função stop & go, câmara de marcha atrás, alerta de ângulo morto e Intelli-Grip a ajudar nos planos inclinados.

A alimentar a Opel Combo Electric está o mesmo motor de 100 kW (136 cv) e 270 Nm do antecessor mas com a bateria de 50 kWh a oferecer uma autonomia até aos 345 quilómetros contra os anteriores 285.

Proposta a partir de 35.500 euros, dispõe dum novo sistema de travagem regenerativa gerido através das patilhas do volante, com o carregamento do acumulador até 80% a fazer-se em 30 minutos a 100 kW DC.

Mais do que um shuttle

Também em modo 100% electrificado está a Opel Zafira Electric, já devidamente actualizada com o painel frontal Vizor que define a gama da marca do relâmpago, a partir dos 50.600 euros.

O monovolume capaz de transportar até nove pessoa é proposto com 4,98 metros na variante padrão, e com 5,33 metros na versão XL nos acabamentos padrão e GS.

Um dos pontos a assinalar são os quatro bancos independentes, com os da segunda fila a poderem ser girados para trás, transformando a carrinha num shuttle VIP.

A entrada e saída para os lugares traseiros é facilitada pelas portas deslizantes, que podem ser eléctricas, com o tejadilho panorâmico opcional a criar uma atmosfera ainda mais luminosa.

A capacidade de carga chega aos 1.500 litros com as três filas de bancos levantadas, passando ao dobro com a terceira rebatida, ou até aos 4.900 litros apenas com a primeira fila.

O desenho do posto de condução segue as mesmas premissas da Opel Combo Electric, partilhando igualmente os principais assistentes ao condutor.

A mover a Zafira Electric está o conhecido propulsor de 100 kW (136 cv) e 260 Nm, com a bateria de 50 kWh a oferecer uma autonomia até 347 quilómetros.

A travagem regenerativa pode ser regulada segundo três níveis de recuperação, com recurso às patilhas atrás do volante.

Eléctrico mais potente da Opel

A última novidade está no furgão Movano, agora com uma caixa automática de oito relações combinada com o bloco turbodiesel de 2.2 litros com 140 e 180 cv.

Graças ao controlo hidráulico, é possível encurtar os tempos de mudança de velocidade, com efeitos positivos no conforto da condução e na eficiência dos consumos, em redor dos 8,2 litros/100 km.

Já a mais recente geração da Movano Electric é a primeira a equipar um motor de 200 kW (272 cv) e 410 Nm, com a bateria de 110 kWh a dar uma autonomia até 420 quilómetros entre carregamentos.

É também o primeiro Opel a ter a opção de carregamento até 150 kW em corrente contínua, sendo necessário um tempo de espera de 55 minutos para carregar até 80% da capacidade do acumulador.

Para breve está a Movano Hydrogen com uma autonomia em redor dos 500 quilómetros, com o abastecimento do depósito de hidrogénio a fazer-se em cerca de cinco minutos.

Com quatro comprimentos e três alturas, a Opel Movano começa nos 35.254 euros na versão turbodiesel de 2.2 litros (120 cv e caixa manual de seis relações), com a versão 100% eléctrica a custar 65.580 euros.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?