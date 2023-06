Opel reafirma versões 100% eléctricas para toda a gama em 2024

Depois de anunciar o novo símbolo, a Opel prossegue o rumo para a electromobilidade total.

Uma das apostas mais importantes dessa estratégia será o sucessor do actual Crossland, que irá ganhar uma variante 100% eléctrica.

Ao mesmo tempo, a marca do relâmpago assegura, para 2024, versões totalmente electrificadas em todas as suas linhas de modelos.

A gama eléctrica da Opel é actualmente constituída pelo Rocks Electric, Combo-e Life e Zafira-e Life, sem esquecer os Corsa, Astra e Mokka Electric.

E, também para o próximo ano, chega aos concessionários europeus o novo Grandland alimentado apenas a electricidade.

No campo profissional, a oferta é constituída pelos comerciais Rocks Electric Kargo, Combo-e, Vivaro-e e Movano-e.

A realçar este segmento está o Vivaro-e Hydrogen já a circular nas estradas europeias, já com o anúncio de um comercial de grandes dimensões com célula de combustível.

Realçadas são ainda as opções híbridas plug-in integradas na sua submarca desportiva, com o Astra GSe, Astra Sports Tourer GSe e Grandland GSe a oferecerem sistemas motrizes com potências até 300 cv e binários até 520 Nm.

Qualquer uma das propostas recebe afinações específicas no chassis para manter níveis elevados de aderência e estabilidade em curva.

Entre as soluções desenvolvidas estão as molas e amortecedores especiais com tecnologia Koni FSD com amortecimento selectivo de frequência.

E, no campo da micro hibridação de 48 volt, espera-se a chegada do novo Corsa com uma nova transmissão automática de dupla embraiagem.

Até ao final deste ano, a Opel irá propor 15 modelos electrificados para, em 2028, o seu portefólio ser constituído por produtos 100% eléctricos na Europa.

