Opel promove Vivaro e Combo eléctricos ao preço dos 'diesel'

A Opel avança com duas soluções eléctricas para eliminar as dúvidas a quem ainda coloca reticências à electromobilidade no campo profissional.

Os ligeiros comerciais Vivaro Electric e Combo Electric passam a ser propostos ao mesmo preço dos seus equivalentes alimentados a gasóleo.

A iniciativa integra o programa Eléctrico ao Preço do Diesel, acessível através do portal da marca do relâmpago mas sem que os preços tenham sido divulgados; para tal é necessário preencher um formulário próprio para receber esses dados.

Serviços associados

O Opel Vivaro Electric equipa um propulsor de 100 kW (136 cv) para as duas variantes de carroçaria, alinhado com uma bateria de 50 kWh para 223 quilómetros de autonomia, ou de 75 kWh para distâncias combinadas até 352 quilómetros.

Já o Combo Electric equipa o mesmo motor combinado com um acumulador de 50 kWh para uma autonomia que pode chegar aos 340 quilómetros.

A aquisição de qualquer um dos modelos inclui um conjunto de serviços associados para apoiar os clientes profissionais na utilização diária de veículos eléctricos.

Entre eles contam-se funcionalidades de conectividade como o e-Routes, além de diversos sistemas de assistência ao condutor concebidos para facilitar a condução urbana e as manobras em contexto profissional.

Ambos incluem o programa FlexCare, com extensão de garantia até 60 meses ou 200.000 quilómetros, somando-se ainda oito anos de assistência em viagem para carregamento e avarias, e a garantia da bateria pelo mesmo período.

Texto: P.R.S.

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