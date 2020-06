Opel Mokka revela mais detalhes

A Opel continua a abrir o apetite para o seu novo Mokka, ao revelar agora uma imagem estilizada da secção dianteira.

Baptizada de Vizor, é em tudo semelhante à viseira protectora de um capacete, com a área frontal a agregar a grelha e os faróis num único módulo, com a insígnia da Opel a dominar o centro do conjunto.

Tendo como base o lendário Opel Manta de 1970, o Vizor estende-se numa única superfície ao longo da frente do Mokka e sob o capô.

São em número reduzido os elementos presentes em toda a secção dianteira, com uma integração muito conseguida dos faróis duplos LED.

A nova geração do Mokka irá mostrar, pela primeira vez, a nova linguagem estilística das secções dianteira e traseira dos futuros modelos da Opel.

Este conceito de ‘design’, inspirado numa bússola, cruza dois eixos com o logótipo do relâmpago Opel no centro, tornando o emblema da marca num elemento cada vez em maior destaque.

O vinco no capô, que determina o eixo vertical, como tem sido exemplificado as mais recentes propostas da Opel, é agora mais nítido, prolonga-se para baixo do logótipo.

O característico grafismo, em forma de asa, das luzes diurnas LED, que todos os futuros modelos Opel também irão manter, representa o eixo horizontal.