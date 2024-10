Opel Mokka retocado ganha mais tecnologia a bordo

"Parece" que foi ontem que saiu mas, para os mais distraídos, a segunda geração do Opel Mokka já leva quatro anos de vida não só em modo eléctrico mas também como micro híbrido e puramente a gasolina.

Pois o crossover acaba de receber uma actualização tão subtil por fora que quase é preciso uma lupa para brincar ao jogo das diferenças.

O mesmo já não acontece a bordo, com uma notória evolução do posto do condutor, a que se somam tecnologias mais evoluídas para colocá-lo a par da concorrência mais directa.

Interior mais moderno

Os desenvolvimentos exteriores do Mokka são visíveis no redesenho do pára-choques frontal, agora com uma entrada de ar num nível superior, enquanto as ópticas LED foram divididas em três blocos.

Os poucos adornos cromados que delimitavam a grelha e os vidros desapareceram, e o novo logótipo da marca do relâmpago quase que passa despercebido no painel Vizor.

Em linha com a abordagem Greenovation da Opel, jantes aerodinâmicas especiais de 18 polegadas são propostas para a versão 100% eléctrica.

Como já acontecia no antecessor, o crossover mantém à escolha o capô e o tejadilho em preto contrastante com a cor da carroçaria, numa gama composta apenas pelos acabamentos Edition e GS.

É a bordo que as estão as mudanças mais flagrantes, logo perceptível no novo volante multifunções e no Pure Panel, agora de série com ecrãs de dez polegadas para a instrumentação e infoentretenimento.

A organização da consola central também mudou, com a passagem de vários botões para o ecrã táctil; sobraram apenas o selector de marchas, os modos de condução e o travão de estacionamento.

O catálogo de opções inclui uma ligação GPS, complementada por assistente vocal associado ao ChatGPT, e uma nova câmara traseira com visibilidade a 180 graus.

Motorizações reduzidas

Nas soluções motrizes, mantém-se o bloco turbo de 1.2 litros (136 cv e 230 Nm), com caixa manual de seis relações, e a opção Hybrid 136 com a mesma potência e binário, mas com transmissão automática.

Já o Mokka Electric equipa o conhecido propulsor de 115 kW (156 cv) e 260 Nm, com a bateria de 54 kWh brutos a oferecer uma autonomia até 403 quilómetros, sendo recarregável a 100 kW em corrente contínua.

Ainda sem preços definidos para o nosso país, na Alemanha o 1.2 Turbo é proposto a partir de 26.740 euros, com o Hybrid 136 a custar 29.740 euros. enquanto o Mokka Electric arranca nos 36.740 euros.

