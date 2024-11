Opel Mokka reestiliza-se com mais tecnologia e já tem preços

Menos dum mês após a estreia do renovado Opel Mokka, o crossover tem definidos os preços para o nosso país e as encomendas já estão abertas.

Reactualizado por dentro e por fora, mesmo assim mantém as linhas básicas que fizeram dele um dos pontas de lança da marca do relâmpago.

A gama está redefinida em apenas duas linhas de equipamento – Edition e GS – nas variantes puramente a gasolina, micro híbrida e eléctrica, a que podem somar-se os pacotes opcionais Conforto e Tecnologia.

Visual mais refinado

A distinguir o Mokka está o símbolo da marca ao centro do painel Vizor, com as ópticas LED a definirem uma nova assinatura luminosa em forma de asa nos três blocos de iluminação.

O redesenho do exterior está patente no pára-choques frontal, agora com uma entrada de ar num nível superior, enquanto os poucos adornos cromados que delimitavam a grelha e os vidros desapareceram.

Como já acontecia no antecessor, o crossover mantém à escolha o capô e o tejadilho em preto contrastante com a cor da carroçaria

O interior reflecte um arranjo mais pronunciado, a começar pelos tecidos fabricados a partir de materiais reciclados que revestem os bancos e os painéis das portas.

O volante multifunções é novo enquanto o Pure Panel é agora de série com ecrãs de dez polegadas para a instrumentação e infoentretenimento.

A organização da consola central também mudou, com a passagem de vários botões para o ecrã táctil; sobraram apenas o selector de marchas, os modos de condução e o travão de estacionamento.

O catálogo de opções inclui uma ligação GPS, complementada por assistente vocal associado ao ChatGPT, e uma nova câmara traseira com visibilidade a 180 graus.

Diesel abandonado

Mantém-se o bloco turbo de 1.2 litros (136 cv e 230 Nm), com caixa manual de seis relações, e a opção de 130 cv com o mesmo binário, mas com transmissão automática de oito velocidades.

Já o Mokka Electric equipa o conhecido propulsor de 115 kW (156 cv) e 260 Nm, com a bateria de 54 kWh brutos a oferecer uma autonomia até 403 quilómetros, sendo recarregável a 100 kW em corrente contínua.

O micro híbrido com tecnologia de 48 Volts alia um motor turbo a gasolina de 1.2 litros com 136 cv e 230 Nm, a um propulsor eléctrico de 21 kW (29 cv) e a uma transmissão electrificada de dupla embraiagem com seis velocidades.

Versão Potência / Binário Transmissão Preço 1.2 Turbo Edition 136 cv / 230 Nm Manual 6 velocidades Desde 25.965 euros 1.2 Turbo GS 130 cv / 230 Nm Automática 8 velocidades Desde 27.715 euros 1.2 Turbo Edition 136 cv / 230 Nm Manual 6 velocidades Desde 28.215 euros 1.2 Turbo GS 130 cv / 230 Nm Automática 8 velocidades Desde 29.965 euros 1.2 Turbo Hybrid Edition 136 + 29 cv / 230 + 55 Nm Electrificada 6 velocidades Desde 29.465 euros 1.2 Turbo Hybrid GS 136 + 29 cv / 230 + 55 Nm Electrificada 6 velocidades Desde 31.715 euros Electric Edition 115 kW (156 cv) / 260 Nm Automática multivariável Desde 37.515 euros Electric GS 115 kW (156 cv) / 260 Nm Automática multivariável Desde 39.765 euros

