Opel Mokka passa a micro híbrido e já tem preços

A marca do relâmpago prossegue a toda a velocidade a micro hibridização da sua gama: agora é a vez do Opel Mokka receber esta solução motriz com tecnologia eléctrica de 48 volts.

A apoiar a redução dos consumos e das emissões de dióxido de carbono está o motor turbo de 1.2 litros aliado a um propulsor eléctrico e a uma transmissão electrificada de dupla embraiagem de seis relações.

Esta solução motriz oferece ao Mokka Hybrid uma potência e binário combinados de 136 cv e 230 Nm, e um impulso eléctrico de 21 kw (29 cv) e 55 Nm, com o consumo médio a fixar-se nos 4,9 litros/100 km.

Proposto com os modos de condução Eco, Normal e Sport, a baixa velocidade é conseguida a propulsão eléctrica até um quilómetro ou até 50% da condução em ambiente urbano.

Os zero aos 100 km/hora são cumpridos em 9,1 segundos para uma velocidade máxima a bater nos 207 km/hora.

Sem mudanças visuais

Se por fora não há diferenças assinaláveis face às outras opções motrizes do Mokka, a diferença a bordo está mesmo nas informações disponibilizadas no visor Pure Panel.

Para além dos dados habituais, a instrumentação exibe novos detalhes sobre o funcionamento electrificado através dos mostradores permanentes de potência e de velocidade.

Os números são iluminados a azul quando se conduz exclusivamente em modo eléctrico, passando a branco quando o bloco a gasolina entra em acção.

Outro ecrã mostra, em diferentes cores, o fluxo de energia entre a bateria, o motor a combustão e as rodas, bem como o estado de carga da bateria.

Os dados sobre a distância percorrida, tempo de viagem, consumo médio e percentagem do percurso percorrido apenas em modo eléctrico são exibidos quando o crossover é desligado.

Positivo é o facto da concepção compacta do sistema híbrido não "roubar" qualquer espaço a bordo, mantendo-se os 350 litros de capacidade do porta-bagagens.

Já com as encomendas abertas, a entrada na gama do Opel Mokka Hybrid faz-se a partir dos 31.015 euros antes das devidas personalizações.

