Opel investe 130 milhões em Eisenach para sucessor eléctrico do Grandland

A Stellantis vai investir mais de 130 milhões de euros na fábrica alemã de Eisenach para o sucessor do Opel Grandland.

A produção do novo SUV eléctrico sobre a plataforma STLA Medium iniciar-se-á no segundo semestre do próximo ano.

O investimento está em linha com a ambição da marca do relâmpago em ter uma gama totalmente eléctrica em 2028.

A Stellantis está a investir mais de 30 mil milhões de euros até 2025 em soluções de electrificação e software para alargar a oferta de modelos eléctricos.

O investimento em Eisenach representa um passo fundamental para o cumprimento dos compromissos do plano estratégico Dare Forward 2030.

Em causa está a redução para metade das emissões de dióxido de carbono até 2030 face às métricas de 2021, e uma neutralidade carbónica até 2038.

"Há 31 anos que fabricamos veículos de alta qualidade na Turíngia, melhorando continuamente a nossa competitividade", afirma Florian Huettl, director geral da Opel.

"Vamos manter-nos nesse caminho com o sucessor eléctrico do Grandland".

Inaugurada em Setembro de 1992 com o Opel Astra, e após 3,7 milhões de veículos, a fábrica de montagem de Eisenach celebrou o 30.º aniversário o ano passado com um "dia de portas abertas".

O Opel Grandland que ali é montado construiu a sua posição no segmento dos SUV compactos pela sua estética desportiva e elegante.

Renovado com o painel frontal Vizor e com um Pure Panel totalmente digital no interior, possui tecnologias de vanguarda e sistemas de apoio à condução só antes disponíveis em segmentos mais elevados.

A actual gama é composta por motorizações a gasolina, gasóleo e híbrida plug-in, com o topo da gama a ser representado pelo desportivo Grandland GSe com tracção integral.

