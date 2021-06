Opel Grandland renova-se com estética Vizor

Era uma renovação esperada, face à linguagem estética Vizor que a Opel imprimiu ao crossover Mokka.





O "novo" Grandland segue-se agora ao Astra, cujas primeiras imagens foram reveladas esta terça-feira.

Já faz parte da família Vizor

O Opel Grandland foi alvo de um tratamento estilístico que o diferencia do antecessor. Primeiros pontos a assinalar? O 'X' que o diferenciava desapareceu e toda a área frontal ganhou o painel Opel Vizor preto, com os faróis nele integrados.

Serão LED de série no SUV mas poderão ser substituídos, em opção, pelos novos IntelliLux LED Pixel Light que já estão presentes no Opel Insignia.

Atrás sobressaem a designação Grandland e o logótipo da Opel a meio do portão.

Outros detalhes estéticos incluem os pára-choques e os painéis laterais na cor da carroçaria, bem como as protecções inferiores em preto brilhante e prateado.

O novo Grandland estará também disponível com a pintura em dois tons na carroçaria e tejadilho, como já antes acontecia na versão que agora substitui.





Pure Panel a bordo

O posto de condução do Opel Grandland acompanha a filosofia estilística estreada no Mokka com os ecrãs de instrumentação e multimédia integrados no Pure Panel.

A informação do painel de instrumentos está presente num visor de 12 polegadas enquanto o ecrã táctil central, que pode ter até dez polegadas, está orientado para o condutor.

Os comandos mecânicos para ligar o sistema de ar condicionado não desapareceram; continuam localizados na parte inferior do painel.





Ainda mais seguro

Novidade no Opel Grandland é a integração do Night Vision, sistema de visão nocturna para detectar pessoas e animais até 100 metros de distância através de uma câmara de infra-vermelhos.

Ainda no campo da tecnologia de segurança e apoio à condução destaca-se o sistema Highway Integration Assist nas versões com transmissão automática.

O assistente usa uma câmara e sensores de radar para manter o SUV no centro da faixa de rodagem. Simultaneamente, a distância para o veículo da frente é também mantida com o programador de velocidade adaptativo.

Vários outros sistemas de assistência à condução enriquecem a qualidade de condução, como a câmara panorâmica de 360° para facilitar as manobras. O assistente de estacionamento automático e o aviso de ângulo cego também fazem parte da oferta.





De série irá contar com alerta de colisão dianteira com travagem automática de emergência, detecção de peões e aviso de saída de faixa.

O reconhecimento de sinais de trânsito, detecção de cansaço do condutor e programador de velocidade também serão de origem.

Entregas no Outono

Será preciso esperar ainda algumas semanas para ser revelada a constituição da gama e respectivos preços.

As motorizações ainda são desconhecidas mas não deverão ser muito diferentes das que já eram propostas no Grandland X.

Como a Opel avançou, a oferta será constituída por versões a gasolina e gasóleo, sem esquecer a variante híbrida plug-in.

A entrega das primeiras unidades saídas da fábrica alemã de Eisenach acontecerá no início do Outono.

