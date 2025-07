Depois dos Peugeot E-3008 e E-5008 Dual Motor 325 abrirem as encomendas no nosso país, é a vez da Opel avançar com o preço do seu mais recente Grandland Electric AWD.

Opel Grandland Electric já é 4x4; reservas estão abertas

O novo topo de gama da marca do relâmpago equipa a mesma solução motriz daqueles SUV, ou não fossem eles construídos na plataforma STLA Medium da Stellantis, o que significa dois propulsores a debitarem 239 kW (325 cv) e 509 Nm às quatro rodas.

Tal poder permite-lhe acelerar dos zero aos 100 km/hora em apenas 6,1 segundos para uma velocidade de ponta de 180 km/hora, com a bateria de 73 kWh, recarregável até 160 kW DC, a prometer uma autonomia até 489 quilómetros.

Tal distância é conseguida pelo acabamento Ultimate que inaugura a fase de lançamento desta proposta; até ao final do ano chegarão ao nosso país outros acabamentos, com a distância entre recarregamentos a ultrapassar os 500 quilómetros.

Desempenho máximo

Embora o Opel Grandland Electric AWD integre um sistema de tracção integral adaptativo, a gestão electrónica do binário vai além da simples activação do motor traseiro quando é necessário mais força.

Se o modo Normal corresponde a essa operação, o Sport bloqueia a distribuição a 60/40 entre os dois eixos, enquanto o modo 4WD faz a repartição por igual.

Já com o Eco a permitir o uso quase exclusivo do motor dianteiro, essa configuração permite uma resposta mais suave do acelerador, sem ignorar a redução da potência do sistema de climatização.

Significativa é a ação da suspensão com tecnologia de amortecimento selectivo de frequência, que é de série, para a melhor filtração das deficiências do piso, mantendo a estabilidade do SUV a travar ou a curvar a velocidades mais elevadas.

Apontamentos diferenciadores

A diferenciar o Grandland Electric AWD da restante gama da construtora alemã estão os pára-choques específicos para esta versão, a reforçarem o SUV nos planos estético e aerodinâmico, a que se somam as jantes específicas de 20 polegadas.

A bordo, condutor e acompanhante sentam-se em bancos Intelli-Seats Pro forrados a Alcantara, sendo dada a opção em pele perfurada Club Nappa, com o tejadilho panorâmico de vidro a dar uma maior sensação de espaço.

O visor Intelli-HUD no pára-brisas, a câmara Intelli-Vision a 360 graus e os assistentes ao condutor Intelli-Drive 2.0, que inclui a regulação "inteligente" da velocidade, sem esquecer a navegação no ecrã multimédia de 16 polegadas, facilitam a condução.

Já com as encomendas abertas no nosso país, o novo Opel Grandland Electric AWD Ultimate é proposto a partir de 48.164 euros (+ IVA) para clientes empresariais, enquanto para os particulares o preço arranca nos 57.250 euros.

