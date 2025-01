As encomendas para o novíssimo abriram em Julho último mas só no arranque de 2025 foram avançados os preços de todas as variantes e acabamentos do novíssimo Opel Frontera.

Opel Frontera renascido; eis os preços de todas as versões

Robusto, espaçoso e muito eficiente são os trunfos avançados pela marca do relâmpago, seja nas versões 100% eléctricas ou nas micro híbridas a gasolina com tecnologia de 48 volts.

É certo que, em termos visuais e tecnológicos, nada o poderia afastar mais do modelo que acelerou nas estradas europeias entre 1991 e 2004.

Urbano e familiar

Proposto nas configurações de cinco ou sete lugares, o Frontera apresenta-se com a dianteira e a traseira muito verticais mas suavizadas pelas linhas encurvadas nas laterais.

O desenho pronunciado dos guarda-lamas e das cavas das rodas conferem-lhe uma presença sólida na estrada, com a grelha Vizor a ser definido ao centro pelo novo logótipo da construtora.

Os "viciados" em ecrãs não ficarão desiludidos a bordo, com o Pure Panel a integrar a instrumentação e o infoentretenimento em visores de dez polegadas.

Há sempre a opção de usar o próprio telemóvel como ecrã multimédia na versão que dá entrada à gama, dispondo para o efeito dum espaço próprio para montá-lo no tabliê.

O conforto a bordo está assegurado para os ocupantes, fazendo dele um familiar urbano muito versátil graças a uma bagageira de 460 litros que pode crescer até aos 1.600 com os bancos traseiros rebatidos.

Híbrido ou eléctrico?

Suportado pela plataforma multienergias Smart Car da Stellantis, em que também é montado o Citroën C3, o crossover é proposto nas versões Frontera Edition e Frontera GS.

O 100% eléctrico conta com um propulsor de 83 kW (113 cv) e 120 Nm, associado a uma bateria de 44 kWh para uma autonomia a bater nos 305 quilómetros, ficando para mais tarde a de 400 quilómetros.

Já a variante micro híbrida é composta por um bloco turbo a gasolina de 1.2 litros com 101 ou 136 cv, conjugado com um motor eléctrico de 21 kW (29 cv) e 55 Nm integrado na transmissão automática de seis relações.

A entrada na gama para qualquer umas das soluções motrizes conta de série com a solução OpelConnect, com vários serviços telemáticos, e faróis Intelli-LED com assistência de "máximos".

O topo de gama equipa o posto de condução Pure Panel com ecrã de infoentretenimento e navegação integrada, assistente de estacionamento dianteiro e câmara traseira.

Somam-se ainda faróis e farolins com tecnologia LED, controlo automático da climatização automático e jantes em liga leve de 17 polegadas.

Versão Potência / Binário Consumo Preço Hybrid 100 Edition 101 cv / 205 Nm 6,0 l/100 km Desde 24.990 euros Hybrid 100 GS 101 cv / 205 Nm 6,0 l/100 km Desde 28.490 euros Hybrid 136 Edition 136 cv / 230 Nm 6,0 l/100 km Desde 26.490 euros Hybrid 136 GS 136 cv / 230 Nm 6,0 l/100 km Desde 29.990 euros Electric Edition 83 kW (113 cv) / 125 Nm 18,2 kWh/100 km Desde 29.990 euros Electric GS 83 kW (113 cv) / 125 Nm 18,2 kWh/100 km Desde 33.490 euros

