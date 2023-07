Opel Experimental visionário dá pistas sobre futuro eléctrico da marca do relâmpago

A estreia só acontece a 5 de Setembro mas a marca do relâmpago avança já com a primeira imagem do novo "eléctrico" que irá revelar no salão automóvel de Munique.

Chama-se Opel Experimental e, como o próprio indica, será um protótipo visionário do que serão os futuros modelos 100% electrificados da construtora alemã

Primeira proposta a ostentar o novo logótipo estilizado, o concept car representa também a próxima etapa na evolução da filosofia estilística Arrojada e Pura.

Vista pela primeira vez no GT X Experimental, que deu origem ao Opel Mokka, irá reforçar os pilares Detox, Modern German e Greenovation da marca.

"O Opel Experimental dará uma visão clara para a marca e não apenas para uma gama de automóveis", explica Florian Huetl, director executivo da fabricante de Rüsselsheim.

"Mostra para onde a nossa marca se dirige nos próximos anos e influenciará a nossa próxima geração de veículos de produção".

