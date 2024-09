Opel estreia Movano Hydrogen no IAA Transportation de Hanover

A Opel escolheu o IAA Transportation 2024 em Hanover para estrear o novo furgão Movano Hydrogen alimentado a pilha de combustível.

No salão que irá decorrer de 16 a 22 de Setembro, a marca do relâmpago irá demonstrar como este conceito inovador pode ser combinado com um desempenho sem compromissos no trabalho diário.

O comercial está capacitado para circular em redor dos 500 quilómetros, bastando-lhe menos de cinco minutos para reabastecer o depósito de hidrogénio.

O propulsor eléctrico oferece 110 kW (150 cv) de potência e 410 Nm de binário máximos, com a bateria de iões de lítio de 11 kWh a apoiar o condutor nos arranques e nas acelerações.

A energia que resulta das travagens pode ser recuperada e introduzida no acumulador através do motor eléctrico, que neste caso funciona como gerador.

Dependendo da variante, o Movano Hydrogen explora com flexibilidade o espaço disponível, podendo acondicionar até 17 metros cúbicos de carga útil com um peso máximo de 1.370 quilos.

Além desta proposta, a Opel leva também ao salão germânico o Combo Electric, agora com um novo visual e com uma autonomia até 354 quilómetros entre carregamentos.

Também a proposta mais pequena da insígnia fará uma aparição muito especial em Hanover, com o Rocks Electric a integrar o kit especial Kargo, permitindo um volume de carga adicional divisível por módulos.

