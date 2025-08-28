É forte a aposta da Opel no salão automóvel de Munique: a marca do relâmpago tem nos Mokka GSE e Grandland Electric AWD as suas figuras de proa, sendo peça central no evento o Corsa GSE Vision Gran Turismo.

Opel estreia Mokka GSE e Corsa GSE Vision GT em Munique

Concebido para ser "guiado" este Outono no simulador de corridas Gran Turismo 7, jogável nas PlayStation 4 e PlayStation 5, o protótipo futurista antecipa os futuros modelos GSE 100% eléctricos da insígnia germânica.

A ficha técnica é feroz quanto baste: um motor de 350 kW (476 cv) em cada eixo para uns combinados 588 kW (800 cv) e 800 Nm, para acelerar o bólide dos zero aos 100 km/hora em dois segundos e uma velocidade de ponta de 320 km/hora.

Nas ultrapassagens em pista, a função boost oferece mais 59 kW (80 cv) durante quatro segundos, sendo esta função totalmente recarregável em 80 segundos.

Mesmo equipado com uma bateria de 82 kWh, o uso de materiais ligeiros na estrutura do concept car permitiu um peso que não ultrapassa os 1.170 quilos

A postura firme na estrada é conseguida com inúmeras soluções aerodinâmicas, como são exemplo as cortinas e os alargadores pretos nos guarda-lamas, assim como a concepção das rodas para reduzir a turbulência do ar nas cavas.

Quer o difusor, quer a asa traseira com funções aerodinâmicas activas ajudam a aumentar ou a reduzir a força descendente segundos as condições de condução.

O posto de condução é próprio dum carro de competição, com o volante pouco espesso a permitir uma completa visão dos dados mais importantes projetados no pára-brisas pelo visor head-up, tornando supérfluos quaisquer outros ecrãs.

Estrada ou rally?

Ao lado da versão Rally, o Opel Mokka GSE tem no salão de Munique o primeiro contacto com o público, um crossover cheio de raça como deixam perceber os seus 207 kW (281 cv) e 345 Nm.

Com uma aceleração dos zero aos 100 km/hora em 5,9 segundos para uma velocidade máxima de 200 km/hora, é o mais veloz dos Opel 100% eléctricos, com a bateria de 54 kWh a proporcionar até 336 quilómetros de autonomia.

O novo Grandland Electric AWD também terá a sua oportunidade de brilhar junto dos adeptos de SUV de alto desempenho, como justificam os seus 239 kW (325 cv) e 509 Nm passados às quatro rodas.

Bastam-lhe 6,1 segundos para cumprir a "corrida" dos zero aos 100 km/hora, com a bateria de 73 kWh líquidos a dar até 489 quilómetros entre cargas na versão Ultimate, ou até 501 quilómetros nos acabamentos que chegarão até ao final deste ano.

O salão automóvel de Munique, que decorre de 9 a 14 de Setembro, assume-se como uma montra mundial para as principais construtoras revelarem as suas propostas mais avançadas.

