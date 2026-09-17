Opel estreia GSE Line no Astra com GSE eléctrico de 281 cv na calha

Há um novo Opel Astra cheio de raça a caminho do salão automóvel de Paris que abre portas a 12 de Outubro, mas o hatchback e a Sports Tourer não vão sem companhia.

Em estreia irá estar igualmente um protótipo que servirá de "laboratório" aos futuros modelos da marca do relâmpago mas os detalhes apenas serão conhecidos mais perto da datas de abertura das portas do evento.

Ao seu lado estará o monolugar GSE 27FE da geração GEN4 com que a Opel irá competir na próxima época da Fórmula E, assim como o Corsa GSE como exemplo extremo do que um desportivo eléctrico deve ser.

Ponto final à linha GS

Os holofotes no espaço da insígnia alemã deverão incidir sobre a nova versão GSE Line que irá decorar toda a gama do Astra, antes deste assumir uma variante com os mesmos 281 cv eléctricos dos Mokka GSE e Corsa GSE.

Previsto para a Primavera do próximo ano, toma como base o acabamento GS, que irá ser descontinuado na mesma altura, mas ganha por fora e por dentro um visual muito mais aguerrido.

O compacto recebeu pequenos acertos à frente, com a atenção a incidir nos detalhes exclusivos sob a grelha Vizor, sem ignorar as novas jantes de 17 ou 18 polegadas com acabamento diamantado.

Os elementos que distinguem a variante GSE Line a bordo continuam discretos: bancos, volante, revestimentos das portas e apoio de braço central exibem pespontos em amarelo vivo.

Os bancos desportivos com encostos de cabeça integrados serão propostos como opção, sendo de série os pedais em alumínio.

Astra também será GSE

Ao contrário dos Mokka e Corsa GSE, que são unicamente alimentados a electrões, o Astra GSE Line também é distribuído nas motorizações a gasóleo e a gasolina, sejam elas híbridas ou puramente a combustão interna.

Após o lançamento oficial do Astra GSE Line na próxima Primavera, a Opel irá apresentar uma variante ainda mais especial com uns excitantes 281 cv, que deverão ser totalmente eléctricos.

Ao longo de 2027, irão seguir-se outros modelos da marca do relâmpago sob a égide GSE Line mas só em Outubro se saberão mais pormenores quando arrancar o salão automóvel de Paris.

Texto: P.R.S.

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