Opel Crossland revitalizado com estética mais desportiva

A renovação estilística já era esperada há meses e o resultado parece corresponder às expectativas, complementado por duas motorizações a gasolina e uma a gasóleo.

Nova dinâmica visual

Ainda na sua primeira geração, o Opel Crossland "perdeu" o X e ganhou uma frente que segue a linguagem Vizor dos futuros modelos da marca germânica, que ganhou protagonismo com o recente Opel Mokka-e.

O Vizor cobre todo o painel frontal, integrando agora a grelha e os faróis, enquanto o novo pára-choques dianteiro, complementado com uma grelha inferior maior e mais larga, dá ao SUV uma maior robustez e agressividade estéticas.

Atrás destacam-se os novos farolins escurecidos e o preto brilhante que cobre a parte superior da porta da bagageira.

Novidade são também as placas de protecção dianteira e traseira, que na variante topo de gama são prateadas, os faróis de nevoeiro dianteiros LED e os frisos das portas com acabamento em cromado.

A "calçar" o no Opel Crossland estão jogos de jantes de liga leve de 16 e 17 polegadas, com novos desenhos e vários acabamentos à escolha.

Já dentro do habitáculo, não se vislumbram grandes mudanças estéticas, embora essa ideia saia completamente alterada com a nova linha de equipamento GS Line+, que oferece ao SUV um visual bem mais desportivo.

Jantes de liga leve em preto de 17 polegadas, a combinarem com as barras e o tejadilho da mesma cor, farolins LED e frisos em vermelho, assim como os novos bancos ergonómicos, com os detrás a poderem deslizar 150 mm, reforçam ainda mais essa desportividade.





O espaço na bagageira, de 410 litros, sobe em poucos segundos para 520 litros, com o avanço dos bancos traseiros, aumentando para 1.255 litros com eles totalmente rebatidos.

Tecnologia quanto baste

Em termos tecnológicos, mantém-se o ecrã táctil Multimedia Navi Pro, de oito polegadas, com ligação Apple CarPlay e Android Auto, bem como os mesmos recursos de praticabilidade, nomeadamente, no Head-Up Display.

Quanto à segurança activa, realce para os faróis LED adaptativos com luz de curva, comutação automática médios-máximos, e auto-nivelamento em marcha.





Destacam-se ainda os sistemas de alerta de colisão dianteira, com travagem automática de emergência e detecção de peões, de cansaço do condutor e de ângulo cego.

Outra das valências tecnológicas é o assistente de estacionamento automático, capaz de identificar os espaços adequados para estacionar, em paralelo e na perpendicular, e a câmara traseira panorâmica com visibilidade de 180 graus.

Quanto à mecânica, o Opel Crossland viu o chassis ser revitalizado com novas molas e amortecedores na suspensão dianteira McPherson, enquanto o eixo traseiro dispõe de uma nova barra de torção.

Segundo os engenheiros da marca germânica, a combinação com o novo veio intermédio na coluna de direcção melhora a precisão da condução e a sensação de centralidades, oferecendo um equilíbrio ideal entre conforto e agilidade.





Em opção, é proposto o sistema de controlo de tracção adaptativo IntelliGrip, com cinco selecções, para uma condução optimizada em todos os tipos de superfície: Normal, Neve, Lama e Areia.

No mesmo selector é possível desligar o controlo de tracção e estabilidade (ESP) mas apenas até uma velocidade máxima de 50 km/hora.

Gasóleo ou gasolina?

Em termos de motorizações, destacam-se o propulsor a gasolina de 1.2 litros de 83 cv com caixa manual de cinco velocidades.

A versão turbo, com a mesma cilindrada e com transmissão manual de seis relações oferece potências de 110 e 130 cv, estando esta última disponível com caixa automática de seis velocidades.





A variante a gasóleo está equipada com o motor turbo de 1.5 litros, com 110 cv se equipada com a transmissão manual de seis velocidades, ou com 120 cv se a transmissão for automática.

Com chegada aos concessionários para o início do próximo ano, o Opel Crossland está aberto para encomenda em breve, embora não tenham sido avançados preços.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?