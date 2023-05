Opel Corsa renovado ganha painel Vizor e ''eléctrico'' vai mais longe

Ponta de lança da estratégia automóvel da marca do relâmpago, o Opel Corsa foi agora alvo de uma profunda renovação para o pôr a par da restante família.

As motorizações a gasolina foram actualizadas com sistemas mild hybrid de 48 volt, que uma estreia na marca alemã, e a variante eléctrica ganhou mais potência e autonomia.

Já os motores turbo a gasolina de 100 e 136 cv passam a contar com uma nova transmissão automática de dupla embraiagem.

Os primeiros exemplares começam a chegar aos concessionários nacionais ainda antes de o ano terminar.

Mais ligado à família

À vista desarmada, a principal renovação estética do Opel Corsa acontece na troca da grelha pelo painel Vizor que distingue as ofertas da insígnia alemã.

Essa "viseira" preta, que cobre a dianteira do compacto citadino, é ladeada pelos faróis LED e pelo símbolo da Opel, em preto ou prateado, num único elemento.

A presença na estrada ganha mais impacto com as falsas entradas de ar nas laterais do pára-choques, a tomarem o lugar das luzes de nevoeiro.

De lado, nada se alterou enquanto atrás ganhou um pára-choques mais distinto, com as letras do modelo colocadas ao centro da porta da bagageira.

À palete de cores que pinta o Corsa estreia-se o novo tom Grafik Grey que lhe dá maior presença na estrada.



Tecnologias reforçadas

A bordo distinguem-se os novos padrões dos revestimentos dos bancos e os novos desenhos do comando da caixa de velocidades automática e do volante.

O posto de condução 100% digital também compreende um novo sistema de infoentretenimento opcional.

A plataforma integrada Snapdragon Cockpit da Qualcomm Technologies foi melhorada no grafismo, multimédia, visão por computador e inteligência artificial.

O sistema de navegação oferece serviços conectados, reconhecimento de voz natural Hey Opel e actualizações remotas.

Também em estreia está a compatibilidade com Apple CarPlay e Android Auto sem fios e o recarregamento do telemóvel por indução.



Oossistemas de segurança activa e apoio à condução compreendem cruise control adaptativo e limitador de velocidade.

Alerta de colisão frontal com travagem automática de emergência e detecção de peões, e câmara traseira panorâmica também fazem parte da oferta.

Duas opções eléctricas

A linha eléctrica do Opel Corsa é agora composta por duas opções: à actual versão com 100 kW (136 cv) soma-se a variante de 115 kW (156 cv).

A autonomia dada pela bateria de 50 kWh, no primeiro exemplo, chega aos 357 quilómetros, enquanto no segundo, com 54 kWh, chega aos 402 quilómetros.



Com um carregador rápido DC a 100 kW, o recarregamento da bateria faz-se em 30 minutos de 20 a 80% da sua capacidade.

Já o bloco turbo de 1.2 litros com 100 ou 136 cv passam a contar com um sistema de hibridação ligeira de 48 volt.

Ambos ganham uma nova caixa automática de dupla embraiagem com oito relações, mantendo-se inalterado o motor atmosférico de 1.2 litros com 75 cv.

O renovado Opel Corsa deverá começar a chegar aos concessionários nacionais no último trimestre deste ano mas ainda não foram revelados os preços.

