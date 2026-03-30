Opel Corsa GSE conclui ensaios dinâmicos no ''inferno verde" de Nürburgring

Prosseguem a alta velocidade os testes dinâmicos do Opel Corsa GSE, e nada melhor do que fazê-los nas mil curvas de Nürburgring-Nordschleife para perceber as suas capacidades mecânicas.

Opel Corsa GSE conclui ensaios dinâmicos em Nürburgring

Em "análise" esteve o chassis desportivo GSE tendo em particular atenção as afinações específicas do acelerador, da direcção e do estabilizador lateral para estarem em sintonia com os 281 cv e 345 Nm que o motor debita.

Em jeito de vídeo-espião, o criador de conteúdos digitais Der Motorsport Dennis mostrou as primeiras imagens do bólide na pista alemã mas sem a possibilidade de desfrutar de grades detalhes.

"Queremos que todos desfrutem do desempenho dum hot hatch totalmente elétrico com uma dinâmica de condução emocionante", assume Marcus Lott que integra o comité executivo da marca do relâmpago.

Aquele que será o Corsa mais potente de sempre fará a sua estreia no salão automóvel de Paris a 12 de Outubro com os detalhes de estilo a sobressaírem no espaço da Opel.

Nos poucos mais de seis meses que distam do certame, a construtora irá revelar informações mais detalhadas do compacto desportivo.

Texto: P.R.S.

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