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Opel Corsa GSE conclui ensaios dinâmicos no ''inferno verde" de Nürburgring

14:16 - 30-03-2026
 
 
Opel Corsa GSE conclui ensaios dinâmicos no ''inferno verde" de NürburgringOpel Corsa GSE conclui ensaios dinâmicos no ''inferno verde" de NürburgringOpel Corsa GSE conclui ensaios dinâmicos no ''inferno verde" de NürburgringOpel Corsa GSE conclui ensaios dinâmicos no ''inferno verde" de NürburgringOpel Corsa GSE conclui ensaios dinâmicos no ''inferno verde" de NürburgringOpel Corsa GSE conclui ensaios dinâmicos no ''inferno verde" de NürburgringOpel Corsa GSE conclui ensaios dinâmicos no ''inferno verde" de Nürburgring
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Opel Corsa GSE conclui ensaios dinâmicos em Nürburgring

Prosseguem a alta velocidade os testes dinâmicos do Opel Corsa GSE, e nada melhor do que fazê-los nas mil curvas de Nürburgring-Nordschleife para perceber as suas capacidades mecânicas.

Opel Corsa GSE conclui ensaios dinâmicos em Nürburgring

Em "análise" esteve o chassis desportivo GSE tendo em particular atenção as afinações específicas do acelerador, da direcção e do estabilizador lateral para estarem em sintonia com os 281 cv e 345 Nm que o motor debita.

Em jeito de vídeo-espião, o criador de conteúdos digitais Der Motorsport Dennis mostrou as primeiras imagens do bólide na pista alemã mas sem a possibilidade de desfrutar de grades detalhes.

"Queremos que todos desfrutem do desempenho dum hot hatch totalmente elétrico com uma dinâmica de condução emocionante", assume Marcus Lott que integra o comité executivo da marca do relâmpago.

Aquele que será o Corsa mais potente de sempre fará a sua estreia no salão automóvel de Paris a 12 de Outubro com os detalhes de estilo a sobressaírem no espaço da Opel.

Nos poucos mais de seis meses que distam do certame, a construtora irá revelar informações mais detalhadas do compacto desportivo.

Texto: P.R.S.

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